Milan-Juventus 2-0, Tomori scherza: “Il gol? Provato in allenamento”

1 di 1

MILAN-JUVENTUS, LE PAROLE DI TOMORI

Le parole di Fikayo Tomori (difensore AC Milan) al termine di Milan-Juventus 2-0 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha sbloccato il risultato ieri sera a 'San Siro' contro la Juventus. 'Fik' ha realizzato il suo secondo gol in Serie A e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, li ha segnati entrambi contro la 'Vecchia Signora'.

Il primo risale al 9 maggio 2021, in occasione di Juventus-Milan 0-3, quando svettò di testa su Giorgio Chiellini fulminando Wojciech Szczęsny all'incrocio dei pali. Una rete che contribuì in maniera pesante alla qualificazione dei rossoneri in Champions League.

Ieri, poi, si è aggiunta la girata sotto la traversa da distanza ravvicinata nel recupero del primo tempo di Milan-Juventus: Tomori ha sfruttato l'assist, involontario, di Olivier Giroud per trafiggere i bianconeri. Tre gol in rossonero (l'altra in Champions League contro il Liverpool, a 'San Siro', nella passata stagione), due alla Juve: la sua vittima preferita.

«Io e Olivier abbiamo provato questo schema in allenamento … - ha detto sorridendo Tomori a 'DAZN' dopo Milan-Juventus -. Abbiamo avuto un po’ fortuna, ma sono felice per il gol e per la vittoria. Ora c’è il ritorno contro il Chelsea, vogliamo fare meglio in campo, sia a livello di prestazione che di risultato».

A 'Stamford Bridge', va detto, Tomori era stato il peggiore in campo: aveva regalato il gol del raddoppio dei 'Blues' a Pierre-Emerick Aubameyang. Ieri, davanti ai 75mila spettatori di 'San Siro', si è messo alle spalle un periodo un po' così. «Dopo il Chelsea avevamo una voglia speciale. Ora pensiamo a martedì e proviamo a vincere», ha concluso. Tutto quello che c'è da sapere sul 2-0 del Milan contro la Juventus >>>