Milan-Juventus 2-0: Tomori e Brahim, l’ebbrezza del bis | Serie A News

MILAN-JUVENTUS, GOL PER TOMORI E BRAHIM

Brahim Díaz e Fikayo Tomori (giocatori AC Milan) in Milan-Udinese 4-2 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Fikayo Tomori e Brahim Díaz, i due marcatori di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-0 per il Diavolo ieri sera a 'San Siro'.

Questo perché tanto Tomori, in rete al 46' del primo tempo quanto Brahim Díaz, in gol al 54', non sono nuovi a prodezze nelle sfide tra Milan e Juventus. Entrambi, infatti, avevano già segnato ai bianconeri.

Per Tomori, giunto al terzo gol in rossonero da quando è arrivato, nel gennaio 2021, è addirittura il secondo centro contro la 'Vecchia Signora'. Stesso discorso per Brahim, che di reti con il Diavolo ne ha messe a segno, invece, 13.

I due hanno provato, dunque, l'ebbrezza del bis contro la Juve e, ironia della sorte, entrambi erano già andati a segno insieme in un match tra Milan e Juventus. Accadde, come si ricorderà, il 9 maggio 2021, nella vittoria per 0-3 della squadra di Stefano Pioli all'Allianz Stadium.

Quel giorno fu Brahim a segnare il gol del vantaggio rossonero nel recupero del primo tempo e, nella ripresa, dopo la perla dalla distanza di Ante Rebić, arrivò il terzo gol del Diavolo siglato da un pregevole colpo di testa di Tomori. Tutto quello che c'è da sapere sul 2-0 del Milan contro la Juventus >>>