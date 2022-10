Milan-Juventus 2-0: Cardinale, punteggio pieno nei big match a San Siro

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale , azionista di maggioranza del Milan e managing partner di RedBird Capital Partners , abbia fatto due su due nei big match di 'San Siro'.

Dopo il derby Milan-Inter , vinto per 3-2 lo scorso 3 settembre , prima partita di Cardinale allo stadio in qualità di nuovo proprietario del club di Via Aldo Rossi, infatti, è arrivato anche il 2-0 maturato ieri sera in Milan-Juventus .

Cardinale non solo ha esultato ai gol del Milan e, logicamente, al fischio finale dell'arbitro Daniele Orsato , ma ha anche mostrato grande soddisfazione per il successo sui bianconeri.

Il quotidiano torinese ha evidenziato come Cardinale non sia passato dagli spogliatoi nel post-partita, ma come abbia fatto sapere a tutti di essere raggiante. Decisamente in ripresa dopo aver assistito dal vivo, a 'Stamford Bridge', alla sconfitta in Champions League contro il Chelsea.