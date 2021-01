Milan-Juventus 1-3, Calabria: “Deluso, ma voltiamo pagina” | Serie A News

Milan-Juventus 1-3: l’analisi di Calabria nel post-partita

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Davide Calabria, difensore rossonero, è stato autore di un’ottima prestazione ieri sera a ‘San Siro‘ in occasione di Milan-Juventus 1-3. Schierato nel ruolo di centrocampista viste le tante assenze in casa rossonera, Calabria è anche andato in gol al 41′ (bell’interno destro all’incrocio dei pali) su assist di Rafael Leão.

Al termine del match, Calabria ha fatto il giro delle televisioni per commentare l’esito del match contro i bianconeri. Una partita che ha visto il Diavolo piegato nel risultato, ma non nella prestazione; sconfitto, ma non superato. Grazie, infatti, alla concomitante vittoria della Sampdoria sull’Inter, i rossoneri sono rimasti al vertice della classifica in Serie A.

“Abbiamo perso una partita dopo non si sa quanto tempo – ha detto Calabria, le cui dichiarazioni sono state riportate dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola -. La Juventus è forte, si sapeva. Avevamo tante assenze e nei cambi si è sentito. Abbiamo però tenuto la nostra identità. Sono contento del gol, ma avrei preferito vincere”.

Giocare nel ruolo di mediano, a quanto pare, non gli è pesato: “Sono a disposizione del mister. Ci vuole intelligenza, disciplina – ha proseguito Calabria -, penso di averle e di potermi adattare anche a centrocampo. Sono contento di quello che abbiamo fatto come squadra, ma ora voltiamo pagina e pensiamo al Torino“.

"Per fortuna tra due giorni siamo di nuovo in campo – la chiosa del numero 2 del Milan -, vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto prima della partita contro la Juventus. Il campionato è ancora lungo".