Milan-Juventus 0-1, Thiaw rovina tutto. Duello anche sul mercato

Tanto spazio per Milan-Juventus sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 23 ottobre 2023. I rossoneri, in occasione della 9^ giornata della Serie A 2023-2024, si sono presentati fortemente rimaneggiati al cospetto della squadra di Massimiliano Allegri. Durante il match, poi, hanno pagato dazio ad ingenuità e sfortuna. Vediamo insieme ora, dunque, le news più importanti sul match finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.