Milan-Juventus 0-0, la moviola: rischio rigore su Calabria e Morata

La moviola di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, diretta dall'arbitro Marco Di Bello. Tutto sommato bene

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 0-0. L'arbitro del match, Marco Di Bello della sezione A.I.A. di Brindisi ha preso 6 in pagella sulla 'rosea'.

Il direttore di gara, infatti, è parso più sicuro in merito agli episodi accaduti dentro le aree di rigore dei rossoneri e dei bianconeri anziché fuori. Al 3' il milanista Davide Calabria si incunea nell'area bianconera e, tallonato da Alex Sandro, cade negli ultimi sedici metri.

Il contatto esiste, per 'La Gazzetta dello Sport', ma non è travolgente. Il piede del brasiliano impatta, sì, sulla gamba di Calabria, che, però, è già in caduta. Di Bello valuta l'intensità non da penalty, il V.A.R. non interviene e niente calcio di rigore. Altro episodio dubbio, nella moviola di Milan-Juventus, accade poi nell'area rossonera.

Protagonisti, nella ripresa, Junior Messias e Álvaro Morata, con il milanista che, nel tentativo di contendere il pallone al centravanti della 'Vecchia Signora', lo tocca sul polpaccio. Per Di Bello, evidentemente, è troppo poco, così come sopra, per assegnare un penalty agli ospiti.

La battaglia ai 'rigorini', in nome della lotta portata avanti dal designatore Gianluca Rocchi, è insomma iniziata. Fuori dall'area, invece, Di Bello ammonisce giustamente Rafael Leão per una trattenuta su Juan Cuadrado. Mancano, però, cartellini gialli per episodi simili a Weston McKennie, Rodrigo Bentancur, Brahim Díaz ed allo stesso Cuadrado.

Corretti, per la 'rosea', i gialli a Messias, Manuel Locatelli ed Alexis Saelemaekers. Mentre Cuadrado (che alla fine non è stato neanche ammonito!!!) rischia tantissimo per una gamba alta su Theo Hernández. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI