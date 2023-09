Milan, il vice-Giroud è l’incognita: basteranno Jovic e Okafor?

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla delle incognite delle 'big' in Serie A. Per il Milan l'argomento è Jovic e il vice-Giroud

Milan, l'incognita è Jovic

Il Milan e Pioli, si legge, avevano bisogno di un sostituto del suo centravanti. L’anno scorso Giroud ha giocato troppi minuti e partite per la sua età, cosa che i rossoneri non possono più permettersi. Quest’anno il Milan ha preso Okafor e Jovic, che a Firenze ha deluso in campionato, meno in Conference League. Al Franchi aspettavano il centravanti che il Real Madrid nell’estate del 2019 pagò a peso d’oro all’Eintracht Francoforte dove aveva segnato 17 gol, mentre a Firenze ne ha fatti appena 6 e in totale, dal 2019 a oggi, fra Real e Fiorentina, si è fermato a 13. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo cessioni. Ecco chi è in bilico