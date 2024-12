Milan, Jimenez: la scintilla che serviva. Ora è un titolare

Alex Jimenez, come scrive 'Il Corriere dello Sport' in edicola, è stato come una ventata di area fresca per un Milan in netta difficoltà. L’emergenza infortuni e la condizione atletica non ottimale di Theo Hernandez ha portato Fonseca a puntare sul terzino spagnolo sia contro il Genoa che contro il Verona. Due partite consecutive giocate molto bene, tanto che ora sembra un chiaro titolare del Milan, con voglia e atteggiamento che non si vedono in altri giocatori più esperti.