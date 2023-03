Milan, ecco gli introiti finora derivati dalla Champions League

Il Milan si è qualificato per i quarti di finale di Champions League. Il club rossonero è raggiante anche per gli introiti del torneo

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli si è qualificato ai quarti di finale di Champions League, mercoledì scorso, pareggiando 0-0 a Londra in casa del Tottenham. Risultato, questo, sufficiente per un Diavolo che, nel match di andata disputato a 'San Siro', aveva vinto 1-0 grazie al gol in apertura di Brahim Díaz.

Milan ai quarti di Champions League dopo 11 anni — Il Milan nei quarti di Champions non si vedeva da undici anni. Grande obiettivo, quindi, centrato da Theo Hernández e compagni in terra d'Albione. Ora, però, come ricordato dal 'CorSera', il Diavolo si rituffa in campionato, ospitando stasera la Salernitana, con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro della classifica.

Finora incassati dal torneo quasi 100 milioni di euro! — Motivo? Poter rigiocare la Champions League anche l'anno venturo. La 'coppa dalle grandi orecchie', infatti, regala gloria e tanti soldi. Il quotidiano generalista ha rivelato come, finora, il Milan abbia guadagnato, dall'edizione attuale della Champions, oltre 70 milioni di euro di premi UEFA.

Aggiungendo, poi, gli introiti del botteghino e gli incassi delle sponsorizzazioni diventano quasi 100 milioni di euro: sono un mucchio di soldi, fondamentali per i rinnovi di contratto e per il mercato. Ibra di nuovo in Nazionale? Le parole del C.T. della Svezia >>>

