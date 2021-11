Milan-Inter, Zazzaroni: “Il derby può dare una risposta quasi definitiva”

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha parlato del derby Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha parlato del derby Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni sulle pagine del quotidiano sportivo: "Milan e Inter, pur nelle indiscutibili differenze tecniche, in qualche modo si equivalgono; trasmettono entrambe entusiasmo e determinazione: il derby di domani può fornire una risposta non dico definitiva, ma quasi. Soprattutto se a vincerlo sarà Pioli".