Milan-Inter, Tonali arranca nel primo tempo: Mkhitaryan sente il gioco

Il Milan perde contro l'Inter, grazie a un'ottima prova dei nerazzurri che sono scesi in campo con più voglia e si portano in vantaggio per due gol dopo pochissimo tempo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla delle sfide che si sono viste nelle varie zone del campo: Tonali contro Mkhitaryan.