Milan-Inter, Tonali è già in clima derby: il racconto delle ultime ore

Sandro Tonali, simbolo di milanismo, guiderà la mediana in Milan-Inter di domani sera in Champions League. Ecco come sta vivendo queste ore

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, guiderà il centrocampo di Stefano Pioli in Milan-Inter, il derby di Milano valevole per l'andata delle semifinali di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. E il simbolo di milanismo, idolo dei tifosi del Diavolo più giovani, è già in pieno clima derby.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha evidenziato come, da giorni, il telefono di Tonali squilli a vuoto. Raramente compare online su 'WhatsApp' e su 'Instagram' ha ulteriormente limitato gli accessi. Già non è mai stato un fanatico social. Ma ultimamente, a 24 ore dal derby, ancora meno.

Verso Milan-Inter: la preparazione di Tonali per il derby — L'eccezione l'ha fatta ieri, nel giorno del suo 23esimo compleanno, ripostando una serie di storie in cui i suoi compagni di squadra ed amici del Milan gli hanno fatto gli auguri. Rimandata, però, la festa. Ieri sera, infatti, secondo il quotidiano sportivo nazionale, le celebrazioni di Tonali si sono limitate ad una cena in casa con la fidanzata Giulia e con la cagnolina Margot. Compleanno 'low profile', con le luci spente molto presto.

Nulla, insomma, in confronto alla super festa dell'anno passato, svolta due giorni dopo la doppietta di Tonali in Verona-Milan 1-3, decisiva nella corsa verso lo Scudetto. Quest'anno, silenzio, riservatezza, tragitto casa-Milanello e ritorno. Tonali, in attesa di Milan-Inter, ha rinunciato anche ad altri inviti.

In 'questa settimana qui', preferisce non farsi vedere in giro. Non ha rinunciato soltanto alle cene con gli amici. 'La Gazzetta dello Sport' ha sottolineato come il numero 8 rossonero abbia anche rinunciato a delle iniziative commerciali che lo avrebbero visto protagonista, allestite con ogni comfort e ovviamente retribuite. Ha chiesto di essere isolato da ogni possibile distrazione.

No ad amici e iniziative commerciali: c'è solo la partita — Tonali ha seguito una dieta scrupolosa, in questi giorni, per essere in piena forma per il derby Milan-Inter. Si è solo concesso una fetta di torta di compleanno ieri sera. Da grande professionista, ha preferito arrivare a Milanello con largo anticipo, rinviando tutto ad altri giorni. L’obiettivo è poter recuperare il tempo sottratto agli amici e alla vita sociale in futuro, con un sorriso in più.

Curiosità: con un derby di Champions League tra Milan e Inter che mancava da 20 anni, in molti gli hanno chiesto un biglietto per il match. Ma il botteghino di casa Tonali, ha concluso la 'rosea', è rimasto chiuso da subito: anche per i giocatori la disponibilità personale di tagliandi per un posto a 'San Siro' era limitata. Tonali ha voluto accanto a sé solo la famiglia. Milan, in arrivo una star della Serie A >>>