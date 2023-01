Milan, fuori ritmo e condizione: Supercoppa ultima spiaggia

Milan, resta la Supercoppa

Il Milan, si legge, dopo 18 partite si trova a meno nove dal Napoli in vetta. In questo secolo nessuna squadra campione in carica ha avuto un distacco dalla prima così alto dopo queste giornate. Bisogna tornare alla Juventus di Lippi del 1998/99. A gennaio non si è ancora vista la squadra della scorsa stagione, anzi. Così facendo, la Supecoppa italiana contro l'Inter diventa, si legge, la possibilità di rialzare la testa e di vincere un trofeo. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia ci si attendeva ben altro, invece il Milan è sceso in campo malissimo con una difesa insicura e qui si sente la mancanza di Mike Maignan. Al momento, si legge, la squadra non sembra al massimo della condizione fisica e lo si è era visto anche nelle amichevoli di dicembre.