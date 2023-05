Milan-Inter, non solo il campo: in ballo c’è anche il nuovo stadio

Come riportato dall'edizione de La Repubblica in edicola oggi, i dirigenti di Milan e Inter incontreranno il primo cittadino Beppe Sala e la soprintendente Emanuela Carpani per saperne di più sul vincolo storico che potrebbe cadere su San Siro a partire dal 2025 e che ha arenato un po' i lavori dopo il dibattito pubblico. Dunque da una parte c'è il Comune che vuole avere risposte dai due club sulle loro intenzioni: lasciare il progetto o andare avanti? Dall'altra troviamo i club che prima di aggiornare il dossier secondo quanto emerso dal dibattito pubblico, vogliono fare luce su due aspetti primari: il possibile vincolo che rischia di fermare l'abbattimento del Meazza e il referendum indetto dai comitati che non vogliono abbattere la Scala del Calcio. LEGGI ANCHE: MIlan-Inter, Leao a Milanello: in corso la prova per stasera