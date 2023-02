Rottura tra Milan e Inter: si va verso due stadi in solitaria

Per il Milan, le zone per costruire lo stadio in solitaria sarebbero Sesto San Giovanni, San Donato, l'ippodromo La Maura non lontano dal Meazza. Il problema maggiore sarebbe rappresentato dai costi elevati per costuire uno stadio in solitaria. Sarebbe più facile divedersi il budget esoso con l'Inter. I nerazzurri sarebbero fortementi irritati della situazione. Oggi, dice la rosea, le possibilità di una rottura sarebbero molto vicine. Le due strade di Milan e Inter si potrebbero quindi separare. In quel caso, anche i nerazzurri dovranno cercare un'area nuova per costruire. Calciomercato Milan – Alla ricerca di rinforzi! Obiettivo in Serie A