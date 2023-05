Milan, a un passo da un record negativo contro l’Inter

Il Milan in questi ultimi derby, non sta riuscendo a trovare la via del gol. Un problema, che in vista della partita di questa sera, dovrà essere risolto. Come riportato da Il Giornale, il Milan è a 18 minuti dal digiuno record di gol nel derby. Il primato resiste dalla stagione 1954, quando per 317' i rossoneri non riuscirono a segnare all'Inter. Ora la squadra di Pioli è arrivata a quota 300, con l'ultima rete segnata ai cugini che è stata segnata da Rafael Leao al 15' del secondo tempo nella gara d'andata, gol che garantì la vittoria al Milan per 3-2. Nelle tre sfide successive, la squadra di Pioli non ha mai segnato, un record negativo che non accadeva ormai da 43 anni e che rischia di allungarsi fino al record assoluto. Se il Milan non segnerà nei primi 18 minuti della sfida di stasera, questo primato negativo passerà nelle mani dell'attuale rosa milanista. LEGGI ANCHE: Milan, comunicato ufficiale, Bennacer operato. I tempi di recupero