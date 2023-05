Milan-Inter, Leao vorrebbe esserci. Ma Pioli sarà più prudente

Rafael Leao vorrebbe recuperare per la panchina in occasione di Milan-Inter. Il Diavolo, però, non dovrebbe rischiare il suo top player

Rafael Leao vorrebbe esserci per Milan-Inter, almeno per la panchina. L'attaccante portoghese, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sta provando in tutti i modi a recuperare per il derby di andata delle semifinali di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Ma in casa rossonera nessuno vuole rischiare di perdere a lungo il giocatore in caso di ricaduta. Per questo, al momento, regna la massima cautela sull'argomento.

Milan-Inter, Leao vorrebbe tentare il recupero — Leao, infatti, ha un'elongazione al muscolo lungo dell'adduttore della coscia destra che va curata con i modi e con i tempi giusti. Anche se lui sta lanciano segnali positivi ("Non preoccupatevi per il mio infortunio, tornerò presto", ha detto nelle ultime ore ad alcuni tifosi), sarà lo staff medico - in accordo con il tecnico rossonero Stefano Pioli e con lo stesso calciatore lusitano - a decidere se ci sarà luce verde per vederlo nel primo atto dell'EuroDerby.

È possibile, infatti, che l'ultima parola sulla presenza o meno di Leao in Milan-Inter arrivi domani, dopo l'ultima sessione di cure e terapie. Al momento, ha commentato il 'CorSport', le possibilità di una convocazione del numero 17 sono basse. Oggi, però, sarà un giorno importante perché nell'allenamento di rifinitura si capirà se Leao avrà davvero qualche possibilità di essere convocato. Oppure se dovrà alzare definitivamente bandiera bianca e lavorare per esserci in Inter-Milan del prossimo 16 maggio.

Pioli prepara il derby con Saelemaekers al suo posto — Ieri Leao ha svolto soltanto un allenamento personalizzato in palestra: ha fatto terapie e seguito cure specifiche, senza mai uscire sul campo. Pioli, nel frattempo, sta preparando tatticamente il derby senza Leao. Al suo posto dovrebbe giocare Alexis Saelemaekers. Uomo dei gol importanti contro Napoli e Roma, il belga dovrebbe vincere il duello con Ante Rebić. Il croato, infatti, ha disputato una stagione con tanti alti e bassi e Pioli vuole premiare chi è stato più continuo nel percorso di crescita come l'ex Anderlecht. Milan, in arrivo una star della Serie A >>>