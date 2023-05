Leao non sente più alcun dolore: disponibile per Milan-Inter? Il punto

Rafael Leao sta meglio e vorrebbe provare ad esserci per Milan-Inter di domani sera. Deciderà Stefano Pioli proprio all'ultimo momento

Rafael Leao potrebbe giocare o, quanto meno, essere disponibile per Milan-Inter di domani sera? Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sull'attaccante portoghese che, in occasione dell'ultimo match di campionato contro la Lazio, ha rimediato un'elongazione al muscolo lungo adduttore della coscia destra.

Milan-Inter, Leao punta ad essere presente — Leao sta meglio. Il 'CorSera' ha rivelato come la guarigione dal suo problema muscolare stia procedendo più rapidamente di quanto si pensasse. Il giocatore non sente più alcun dolore: le terapie alle quali si è sottoposto già dalla serata di sabato stanno accelerando i tempi di recupero oltre ogni rosea previsione.

Al punto che, se domenica scorsa, anche all'interno del Milan, si dava per scontata l'assenza di Leao in Milan-Inter, da ieri si è aperto uno spiraglio per vederlo in campo. Il tecnico Stefano Pioli deciderà soltanto all'ultimo se portarlo in panchina (in ogni caso, non l'avrebbe schierato titolare) nel primo EuroDerby contro i nerazzurri.

L'adduttore migliora. Cautela massima, ma ... — Fosse stata una partita 'normale', lo staff medico avrebbe messo nel mirino direttamente la partita di ritorno. Ma questo Milan-Inter è tutto fuorché normale. Quindi Pioli aspetterà fino a domani pomeriggio per capire se Leao può farcela o meno. Al momento non si esclude nulla.

Fosse per Leao, lui giocherebbe: «Torno presto, sono ottimista» ha detto ieri su una chat di 'The Residency'. Una cosa è certa: non ci saranno forzature, la cautela sarà comunque massima, non si rischierà. Ma se l’adduttore continua a migliorare, nulla è precluso. Milan, in arrivo una star della Serie A >>>