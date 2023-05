Milan-Inter, mister Pioli ha un’idea fissa: vuole prendersi l’Europa

Stefano Pioli guiderà i rossoneri in Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Obiettivo la finale di giugno a Istanbul

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, a pochi giorni da Milan-Inter, ha parlato di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, tecnici delle due squadre di Milano che mercoledì sera, alle ore 21:00, si sfideranno a 'San Siro' nel derby di andata delle semifinali di Champions League.

Per la 'rosea', tra i due, siamo arrivati alla resa dei conti. Perché da due anni a questa parte Milan-Inter è anche Pioli contro Inzaghi, i due allenatori che si 'rincorrono', tra Scudetti, coppe e Supercoppe. Sotto la loro gestione, i derby tra rossoneri e nerazzurri si sono moltiplicati.

Milan-Inter è anche Pioli contro Inzaghi — Quattro nella scorsa stagione; con i due di Champions, invece, saliremo a cinque in questa. In 114 anni di storia, mai successo. 'San Siro' sarà l'anticamera di Istanbul e Pioli avrà gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Niente male, però, per un allenatore con un passato da 'precario' e con l'etichetta del 'Normal One', no?

In fin dei conti, rovesciare il proprio destino è la specialità di Pioli. Quando si è seduto sulla panchina rossonera, i tifosi lo avevano accolto al grido di #PioliOut, ma lui ha fatto ricredere sia i sostenitori del Diavolo sia lo stesso club di Via Aldo Rossi. Lo avevano ingaggiato come traghettatore in attesa di mettere sotto contratto Ralf Rangnick, ma si è guadagnato la conferma.

Nei derby spesso ha rovesciato le proprie sorti — La 'rovesciata' più spettacolare di Pioli nel Milan, però, è arrivata in un derby contro l'Inter passato alla storia. La data, 5 febbraio 2022. Fino al 75' i nerazzurri erano avanti 1-0 con un gol di Ivan Perišić, a +7 sui rossoneri e molto vicini ad iniziare la fuga verso il secondo Scudetto consecutivo.

In tre minuti, doppietta di Olivier Giroud, risultato ribaltato (1-2) e Diavolo che, punto a punto, ha cominciato a soffiare dalle mani di Inzaghi un campionato che gli interisti consideravano già vinto. A maggio 2022, apoteosi, con lo Scudetto sul petto del Milan dopo una lotta punto a punto durata fino all'ultima giornata.

Quest'anno gioie iniziali, poi delusioni cocenti — Nel derby di andata di campionato, Milan-Inter 3-2 giocato nel settembre 2022, la squadra di Pioli, sotto inizialmente per via di un gol di Marcelo Brozović, ha ribaltato un'altra volta tutto con la doppietta di Rafael Leão e il gol del solito Giroud. Poi, però, per i rossoneri sono arrivate anche le delusioni nella stracittadina, soprattutto nella seconda parte di stagione.

Ha pesato lo 0-3 in favore dell'Inter nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad, nel momento di crisi nera del Milan di Pioli. Ma anche lo 0-1 di febbraio, derby di ritorno in campionato. La mazzata che, però, di fatto, ha chiuso la crisi. Da lì l'allenatore ha cominciato a lavorare alle soluzioni da utilizzare per riprendersi in fretta, in Italia e in Europa.

Diavolo rinato: riuscirà a vincere l'EuroDerby? — Pioli ha lavorato, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', con una rosa ampia, ma senza alternative all'altezza. Dal mercato non ha avuto praticamente nulla per difendere lo Scudetto dell'anno passato. Quando ha puntato sul blocco di titolari, il suo Milan si è arrampicato fino alla semifinale di Champions League.

Il Diavolo è rinato: più solido, elastico e determinato. Pioli, dunque, a pochi giorni da Milan-Inter, coltiva il grande sogno di fare un nuovo sgambetto ai cugini nerazzurri e di prendersi l'Europa, dopo l'Italia. Riuscirà in questa impresa?