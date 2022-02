Milan-Inter, Pioli affiderà le chiavi della squadra a Bennacer

Ismaël Bennacer sarà il motore rossonero in Milan-Inter di domani sera, derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il punto

Ismaël Bennacer tornerà titolare domani sera, a 'San Siro', in occasione di Milan-Inter , il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia . Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il franco-algerino, infatti, ha scontato in campionato contro l' Udinese il turno di squalifica e rientrerà dal 1' in squadra al posto di Sandro Tonali . Il quale, proprio costretto da una squalifica, salterà invece la stracittadina di coppa.

Bennacer non è mai stato così in condizione negli ultimi due anni come in questo periodo: farsi spazio tra Kessié e Tonali, ad inizio stagione, sembrava impossibile. Eppure il centrocampista africano ha riscritto le gerarchie ed ora punta a mettere radici nel centrocampo milanista. In Coppa Italia, a partire da Milan-Inter, e nello sprint Scudetto. Sarà più che mai utile.