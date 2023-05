Milan-Inter, Maignan salva i rossoneri: due parate decisive

Mike Maignan , si legge è servito molto al Milan . È servito per tenere in qualche modo a galla il Milan in vista del ritorno perché un 2-0 è pesante ma rimediabile. Oltre quella cifra, sarebbe stato scalare un Ottomila senza ossigeno. Maignan ci ha messo i guanti anche stavolta, l’ha fatto due volte e in entrambe è stato decisivo. Nel primo tempo, sotto il bombardamento nerazzurro che a un certo punto è diventato impietoso, ha murato Mkhitaryan, che si divertiva a infilarsi ovunque. Una parata non bella esteticamente, ma molto efficace che ha strozzato il terzo urlo nelle gole nerazzurre.

Nella ripresa, continua la rosea, il coefficiente di difficoltà si è alzato quando il francese ha disinnescato Dzeko, arrivato a pochi passi da lui per vie centrali su invito troppo facile di Bastoni. Sono quelle dinamiche in cui più o meno tutti si aspettano di vedere la palla entrare in porta, perché lo specchio è largo, l'attaccante non ha marcatura e, insomma, la scelta su come concludere è ampia. Difficile, però, giudicare abbondante lo specchio della porta quando fra i pali c'è Mike, che ha il potere di rimpicciolirla. Un po' perché si muove come un elastico, un po' perché la sua fama e la sua bravura ormai inducono spesso gli avversari a cercare le cose più complicate in modo da riuscire a superarlo.