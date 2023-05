Milan, nessun gol nelle due semifinali contro l’Inter: l’attacco fatica

Nel corso delle due semifinali contro l'Inter in Champions League il Milan non è mai andato in gol e l'attacco continua a faticare

Dopo aver sognato in grande, anche grazie al successo sul Napoli ai quarti di finale, il cammino del Milan in Champions League si è fermato in semifinale. Tra andata e ritorno i ragazzi di Stefano Pioli si sono visti dominare dall'Inter, che è stata superiore sul piano del gioco, delle occasioni e che soprattutto ha segnato tre reti a fronte di zero subite.

E proprio sulla fatica dell'attacco rossonero concentra l'attenzione 'Corriere dello Sport', in edicola questa mattina. Come si legge sul noto quotidiano, infatti, al di là delle zero reti a referto contro l'Inter, il Milan non segna da tre partite, se si conteggia anche quella contro lo Spezia in Serie A. Ad arrancare, come detto, è soprattutto il reparto avanzato, con Olivier Giroud che nelle ultime 15 ha siglato un centro solamente con la Salernitana. Ma più in generale il Diavolo nel 2023 ha una media di 1,3 gol/partita, il che spinge la dirigenza ad intervenire obbligatoriamente sul mercato.