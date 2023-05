Milan-Inter, iniziativa con E-bay: maglie all’asta per l’UNICEF

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell'iziativa di Milan e Inter in collaborazione con E-bay per UNICEF

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dalle 12 di oggi alle 12 di martedì 16, asta benefica su e-bay per acquistare oggetti iconici di Inter e Milan: maglie autografate dai giocatori, fasce dei capitani, gagliardetti, visita alla Sala Coppe dell'Inter HQ e al Museo Mondo Milan in compagnia dei grandi campioni. L'intero ricavato dell'asta verrà devoluto all'UNICEF per proseguire nel sostegno dell'emergenza terremoto che ha duramente colpito Turchia e Siria in febbraio. Una bellissima inziativa sia del Milan che dell'Inter.