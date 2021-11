Tanto spazio sui quotidiani sportivi oggi in edicola per il Milan di Stefano Pioli, che domani sera è atteso da un derby Scudetto contro l'Inter. In casa rossonera, nel frattempo, si pensa a come blindare, per il futuro, i capisaldi di questa finora splendida stagione e ad integrare, magari, l'organico a gennaio per non lasciare nulla di intentato. Vediamo, dunque, le notizie più importanti uscite sul Milan nella mattinata odierna, sabato 6 novembre 2021.