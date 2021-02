Milan-Inter 0-3, la moviola: “Doveri all’inglese ma coerente” | Serie A News

Milan-Inter 0-3: la prestazione dell’arbitro Doveri

Daniele Doveri, della sezione A.I.A. di Roma 1, ha preso 6,5 in pagella da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola per la direzione di gara del derby di Milano, il tanto atteso Milan-Inter di ieri a ‘San Siro‘, terminato 0-3 per gli uomini di Antonio Conte.

Per la ‘rosea‘, Doveri ha arbitrato all’inglese, lasciando spesso correre l’azione, usando, però, lo stesso metro di giudizio. Una direzione di gara coerente, dunque, facilitata dal fatto che, seppur in una partita combattuta, non vi siano stati episodi di rilievo assoluto.

Zlatan Ibrahimović, al 26′, ha protestato per una trattenuta di Milan Škriniar nell’area nerazzurra. Per ‘La Gazzetta dello Sport‘, quello non è mai rigore. Alla fine del primo tempo di Milan-Inter, poi, Doveri fischia un fallo da dietro di Ante Rebić su Achraf Hakimi: non estrae un cartellino giallo per il croato che poteva starci.

Corrette, invece, tutte le altre ammonizioni comminate dall’arbitro romano: quella a Simon Kjær (12′) per fallo su Lautaro Martínez, quella a Hakimi (22′) per l’entrata su Theo Hernández e ad Alexis Saelemaekers (54′) per proteste. Via Meïte, il sostituto arriva dal Brasile? Vai alla news >>>