Milan-Inter 0-0, Pioli: “Meritavamo di vincere” | Coppa Italia News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto al termine di Milan-Inter per la prestazione dei suoi ragazzi. Un po' meno per il risultato

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri sera al termine di Milan-Inter, il derby di Milano, partita d'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022 finita 0-0. La qualificazione si deciderà al ritorno, dunque, nella stracittadina del prossimo 20 aprile.

Le dichiarazioni di Pioli al termine di Milan-Inter sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche dal 'Corriere dello Sport'. L'allenatore del Diavolo si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Anche se, logicamente, avrebbe preferito vincere il derby per quanto fatto vedere in campo.

«Credo che il Milan stia meglio perché ha giocato una buona partita e meritava qualcosa in più. Siamo stati sempre squadra, e anche chi è entrato ha fatto bene. Nell’ottica delle due partite è un buon risultato, ma potevamo vincere. Vuole dire che ce la giocheremo al ritorno», ha detto Pioli su Milan-Inter.

«E’ stato un raccolto parziale, ma sono soddisfatto per la prestazione - ha proseguito il tecnico emiliano -. Stiamo dimostrando di potercela giocare, negli ultimi due anni abbiamo fatto un percorso importante e vogliamo provare a vincere qualcosa. Daremo tutto per provare a far diventare questa stagione molto importante».

A metà ripresa Pioli ha cambiato tutta la trequarti: un modo per dare una scossa a questo Milan-Inter o c'era sotto dell'altro? «Alcune scelte fatte in funzione della gara contro il Napoli? Ho messo in campo la squadra che ritenevo stesse meglio. La squadra ha aggredito una formazione di grandissima qualità, credo che Ismaël Bennacer e Franck Kessié abbiano fatto un partitone. Abbiamo concesso poco e siamo stati pericolosi, quindi le mie scelte non sono state sbagliate. I ritmi nel primo tempo sono stati molto alti, per questo ho fatto anche diversi cambi. Sappiamo tutti quanto sarà importante lo scontro di domenica Più difficili sono gli ostacoli e più sono belli da superare».

Allora dove è mancato il suo Milan contro l'Inter? Così Pioli: «Siamo mancati nella finalizzazione, nell’ultimo passaggio e nell’ultima scelta. I tiri li abbiamo fatti, poi non si può pensare di avere 6-7 occasioni contro l’Inter. Cercheremo di essere più precisi a partire già a Napoli». Dalla Spagna: "Preferisce il Milan alla Juve". Le ultime news di mercato >>>

