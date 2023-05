Milan, EuroDerby in salita per Leao: al suo posto pronto Saelemaekers

Alexis Saelemaekers dovrebbe prendere il posto di Rafael Leao in Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Champion League. Il punto

Rafael Leaoout, Alexis Saelemaekersin per Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Lo ha sostenuto 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ricordando come ieri Leao - uscito per infortunio muscolare durante Milan-Lazio - abbia svolto gli esami strumentali per capire l'entità del suo problema.

Elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Questa è la diagnosi del problema muscolare di Leao, che sarà trattato e monitorato giorno dopo giorno. Una decisione sulla sua presenza nell'atto primo dell'EuroDerby, secondo la 'rosea', arriverà soltanto nella giornata di domani, forse addirittura la mattina della partita.

Milan, Leao probabilmente out per il primo EuroDerby — Il Milan sarà chiamato ad una decisione delicata. Il quotidiano sportivo nazionale, infatti, ha evidenziato come un'elongazione sia la lesione di alcune fibre del muscolo e che, pertanto, non comporti un recupero immediato. Tornare in campo nel giro di 3-4 giorni con un'elongazione è difficilissimo. Sarebbe possibile soltanto se la lesione fosse del grado più basso.

Dunque, la soluzione più logica, per mister Stefano Pioli, in vista di Milan-Inter, è quella di tenere Leao a riposo per il derby di mercoledì, non mandarlo in campo per Spezia-Milan di campionato il sabato e recuperarlo, invece, per Inter-Milan del ritorno, in programma martedì 16 maggio.

Saelemaekers in vantaggio su Rebić e Origi per Milan-Inter — Per la 'rosea', più di qualche persona, all'interno del Milan, ieri si era rassegnata a questa ipotesi. L'alternativa, infatti, sarebbe quella di prendersi un rischio, forzare il rientro di Leao, con la possibilità, poi, di perderlo a lungo in caso di ricaduta. Leao continuerà le terapie, sarà valutato giorno per giorno. Ma il suo rientro sul prato di 'San Siro' per mercoledì è improbabile.

Per Milan-Inter, quindi, si scalda Saelemaekers. Se si giocasse oggi, Pioli schiererebbe il belga a sinistra, con Brahim Díaz a destra e Ismaël Bennacer trequartista atipico alle spalle di Olivier Giroud. Anche perché le principali alternative a Leao, vale a dire Ante Rebić e Divock Origi, non convincono da mesi. Così come da mesi non viene provato il 3-5-2. Milan, colpo a sorpresa in Premier League >>>