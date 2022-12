Milan, delusione Origi: più problemi fisici che gol realizzati

Divock Origi, attaccante del Milan, si è fermato per un nuovo infortunio muscolare. Stagione disgraziata per l'ex giocatore del Liverpool

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Divock Origi, attaccante del Milan che, durante il ritiro invernale a Dubai, si era fermato, subito dopo l'amichevole contro l'Arsenal, per un problema muscolare. Un inconveniente che, di fatto, lo aveva costretto a saltare anche il secondo test match negli Emirati Arabi Uniti, quello contro la sua ex squadra, il Liverpool.

Milan, Origi spesso assente per infortunio — Gli esami ai quali Origi si è sottoposto nei giorni scorsi hanno evidenziato un problema di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Origi, dunque, salterà sicuramente Salernitana-Milan di mercoledì 4 gennaio 2023, ma, rispetto al caso di Mike Maignan, qui si tratta di contare i giorni che lo separano dal suo rientro in campo e non le settimane.

Per la 'rosea', quindi, non sarebbe sorprendente vedere Origi a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Roma dell'8 gennaio 2023. Quando rientrerà, allora, Pioli avrà la sua alternativa al titolare Olivier Giroud. Con la speranza che Origi inizi a dare risposte convincenti sul terreno di gioco.

Un solo gol nella prima parte di stagione per il belga — Finora, infatti, il belga classe 1995, arrivato al Milan da svincolato la scorsa estate, ha collezionato più infortuni e problemi fisici che gol. Nell'ultimo mese di campionato, ad ogni modo, era stato spesso a disposizione di Pioli eppure il suo 'score' è rimasto misero: appena una rete, al Monza, in 14 partite disputate. Di queste, però, solo 4 da titolare. In Europa mai decisivo. Non appena rientrerà, dovrà iniziare a ripagare il Diavolo dell'investimento fatto su di lui. Mercato Milan: trequarti, individuata l'alternativa a Ziyech >>>