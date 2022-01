Milan, nulla di preoccupante per Kessié: ecco quando torna l’ivoriano

Franck Kessié, centrocampista del Milan, non ha riportato lesioni dopo la forte botta presa durante Costa d'Avorio-Egitto in Coppa d'Africa

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié, centrocampista del Milan che, come noto, si è infortunato qualche giorno fa in Coppa d'Africa. Durante la partita degli ottavi di finale tra la sua Costa d'Avorio (poi eliminata ai rigori) e l'Egitto, infatti, Kessié era uscito al 30' del primo tempo per un forte trauma costale che aveva fatto temere qualche problema ulteriore.

Invece ieri l'ivoriano ha effettuato una tac che non ha evidenziato lesioni. Il giocatore sta già molto meglio e, secondo quanto appreso in via ufficiale dal Milan, farà ritorno a Milano nella giornata di domenica per poi aggregarsi al gruppo, a Milanello, agli ordini di Stefano Pioli per l'allenamento del lunedì.

Kessié, di fatto, avrà qualche giorno ancora per smaltire i postumi della botta e poi praticamente tutta la settimana per allenarsi con i compagni al fine di preparare al meglio il derby di sabato 5 febbraio, ore 18:00, a 'San Siro' contro l'Inter. Una gara che tanto dirà delle ambizioni del Diavolo in questa stagione. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

