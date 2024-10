Fonseca può sorridere: recuperato finalmente un rossonero

Il recupero di Jovic rappresenta un’ottima notizia non solo per Fonseca, ma anche per tutta la squadra, che ha bisogno di rinforzi per affrontare il Monza e ritrovare la solidità che ha caratterizzato le sue migliori prestazioni. Con il suo rientro, il Milan potrebbe riacquistare un’arma offensiva importante, in grado di fare la differenza nelle partite cruciali.