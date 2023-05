Bennacer, stagione finita. La dirigenza del Milan correrà ai ripari

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, sarà operato nelle prossime ore. Stagione chiusa, inizio della prossima a rischio. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, abbia concluso la sua stagione al 18' del derby di Champions League giocato mercoledì sera a 'San Siro' contro l'Inter. Uscito per infortunio, infatti, nel corso del primo tempo, Bennacer ha subito un danno molto serio e rischia di doversi per fermare per diversi mesi.

Milan, Bennacer infortunato: stagione conclusa — L'ex Empoli già all'uscita dallo stadio zoppicava vistosamente ed è andato via in stampelle. Ieri, poi, ha svolto gli esami strumentali che hanno dato esito crudele per il numero 4 del Diavolo di Stefano Pioli. « Gli esami hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro - ha recitato il comunicato medico del club - Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia».

Operazione che verrà effettuata tra oggi e domani. Stagione conclusa in anticipo per Bennacer, che salterà le ultime quattro partite di campionato (contro Spezia, Sampdoria, Juventus e Hellas Verona) più il ritorno in Champions contro i nerazzurri di martedì prossimo. Soltanto l'intervento chirurgico stabilirà, con precisione, i tempi di recupero, anche in base alla gravità del danno della cartilagine.

Potrebbe saltare anche l'inizio della prossima stagione — È possibile, però, che Bennacer non torni in campo con il Milan prima di 3-4 mesi. Questo, secondo il 'CorSport', porterà Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, a effettuare importanti riflessioni sul mercato per rinforzare un reparto che già necessitava di aggiustamenti ancor prima dell’infortunio del franco-algerino.

Saltando la preparazione estiva con il Milan, Bennacer potrebbe arrivare in ritardo ad inizio campionato. Questo sarà un fattore che, a Milanello, dovranno per forza tenere presente nella programmazione della prossima stagione. Tegola enorme, questa, per il Diavolo di Pioli, che ha perso un suo insostituibile.