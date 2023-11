Milan, emergenza infortuni: si sale a 23 stop stagionali

Pioli: "Infortuni? In questo momento non ho una spiegazione"

Tanto che ne ha parlato anche Pioli: «In questo momento non ho una spiegazione, non può essere solo sfortuna, giocando così tanto e con questo stress i rischi si alzano ma ne stiamo subendo tanti». Non sono bastati due giorni di scarico per far riprendere al meglio Ruben Loftus-Cheek, andato in panchina, ma impossibilitato a giocare. Il Milan, poi, ha un problema infortuni anche in difesa dove gli unici centrali a disposizione di Pioli sono Thiaw e Tomori.