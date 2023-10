Milan, infortunato Chukwueze: ora Pioli ragiona sulle alternative

Ecco le partite che salterà l'esterno offensivo nigeriano — Calendario alla mano, Chukwueze salterebbe le partite di campionato contro Juventus, Napoli, Udinese e Lecce e il doppio confronto in Champions League contro il PSG: in totale sei partite. Vero che non è titolare, in questo periodo: come ala destra sta giocando Christian Pulisic. Ma come potrebbe ovviare Pioli alla sua assenza?

Il 'CorSport' ha ipotizzato un utilizzo maggiore per Luka Romero, che, però, non figura in lista UEFA per la Champions e che, quindi, potrebbe essere impiegato soltanto in Serie A. L'alternativa è provare uno tra Yunus Musah e Noah Okafor a destra. O anche modificare il sistema di gioco. Tonali, illecito sportivo? La posizione del Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.