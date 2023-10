Milan, ottime notizie dall’infermeria: rientri importanti con la Juventus

Il Milan si prepara per la ripresa. Ieri sono iniziati gli allenamenti. Come riporta Tuttosport, ci son tre buone notizie a Stefano Pioli. Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic sono clinicamente guariti. I tre hanno svolto ieri un allenamento di riatletizzazione propedeutica: tutti protrebbero essere convocabili per la partita contro la Juventus, in programma domenica 22 alle 20.45 a San Siro. Tre recuperi importanti per il Milan e Pioli, che potrebbe ritrovare profondità e qualità a centrocampo e in difesa.