Milan, il trequartista titolare lo hai già: Brahim Diaz ha tutto per esplodere

Brahim Diaz è pronto a fare il titolare al Milan? Lo spagnolo ha mostrato enormi progressi rispetto alla scorsa stagione

Riccardo Varotto

Il Milan cerca da inizio estate un sostituto di Hakan Calhanoglu, andato all'Inter a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Diavolo. Ma se dopo queste prime uscite stagionali, venisse confermato Brahim Diaz come titolare? L'edizione odierna di Tuttosport ripercorre un pò le tappe dell'avventura dello spagnolo in maglia rossonera, facendo un cenno anche al suo passato con le maglie di Real Madrid e Manchester City.

Brahim Diaz, durante la sua prima stagione in Italia, ha alternato ottime prove ad altre meno brillanti. Il suo apporto è stato fondamentale nelle ultime partite della scorsa Serie A, aiutando il Milan a tornare finalmente in Champions League. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno quindi deciso di puntare ancora sul classe '99. ottenendo un rinnovo del prestito dal Real Madrid e inserendo una cifra (di circa 21 milioni di euro) per un eventuale riscatto tra due anni. La maglia numero 10 è un attestato di fiducia da parte del club di Via Aldo Rossi e lo spagnolo si sente molto più centrale nel progetto Milan.

In queste prime apparizioni stagionali, Brahim Diaz ha già mostrato notevoli miglioramenti rispetto alla scorsa annata: se il giocatore sembrava parecchio fumoso, attualmente pare essere molto più concreto. La tecnica non gli manca affatto, forse è solo indisciplinato tatticamente per un campionato come la Serie A, ma Stefano Pioli sta parecchio lavorando su questo aspetto. Nella partita contro la Sampdoria, lo spagnolo ha dimostrato a tutti di che pasta è fatto: sua la rete decisiva che ha portato i primi 3 punti stagionali al Diavolo.

Non dimentichiamoci che questo ragazzo ha alle spalle trascorsi anche al Manchester City, club con cui ha esordito in Premier League. Brahim Diaz è stato acquistato nel 2019 dal Real Madrid per 17 milioni di euro, una cifra elevata per un giocatore con una manciata di presenze con la prima squadra. I Blancos, credono a metà nello spagnolo: il prestito biennale concesso al Milan è un modo per far crescere il numero 10, ma solo se dovesse esplodere davvero essi decideranno di esercitare il diritto di recompra, altrimenti lo lascerebbero andare.

Brahim Diaz può fare il titolare al Milan?

La risposta a questa domanda è si! Brahim Diaz ha mostrato netti miglioramenti rispetto alla scorsa stagione ed è molto entusiasta di essere al centro del progetto Milan. Il giocatore non ha mai nascosto il suo amore nei confronti della maglia rossonera ed è molto apprezzato anche dai tifosi. Qualora in questi ultimi giorni di calciomercato non dovessero arrivare grandi campioni in Via Aldo Rossi, non preoccupatevi: Brahim c'è.