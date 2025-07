Milan, il diktat di Allegri: “Difesa di ferro e verticalità”

Come sarà il Milan di Massimiliano Allegri? — In attesa delle prossime amichevoli contro Leeds e Chelsea, è lecito sollevare una questione. Il nuovo Milan si schiererà a 3 o a 4 dietro? In ogni caso, come scrive La Gazzetta dello Sport, una cosa è certa: "Guai a commettere errori in difesa, il tallone d'Achille del Diavolo 2024-25: fin dall'inizio Max ha chiarito che la squadra dovrà essere più solida del passato e le prime uscite, con la linea a tre, che diventava a cinque, sono state incoraggianti".

Per raggiungere grandi obiettivi, infatti, bisogna essere solidi difensivamente. Allegri lo sta ribadendo da tempo, fin dalla sua conferenza stampa di presentazione. Questo concetto - trasmesso forte e chiaro dall'allenatore - pare che sia già stato assimilato dalla squadra. Le partite della tournée hanno certificato quest'inversione di tendenza rispetto alle due stagioni passate: un solo gol subito in tre partite.

Un Milan camaleontico — È probabile che il Milan cambierà tanto durante l'anno o che userà un sistema di gioco fluido. I calciatori dovranno essere bravi ad assimilare i principi del tecnico e ad imparare a passare rapidamente dalla difesa a 4 a quella a 3 (o 5) e viceversa.

A seconda delle partite, i rossoneri potrebbero interpretare piani gara molto differenti. Con squadre ritenute più forti, o anche del proprio stesso livello, ci si può aspettare un Milan attendista, in blocco basso, capace poi di ripartire in verticale sfruttando al meglio la velocità dei suoi giocatori offensivi. In questi casi, il modulo di partenza potrebbe essere un 3-5-2 o una delle sue varianti.

Con le piccole, invece, i rossoneri saranno chiamati a prendere in mano il pallino del gioco e a fare la partita. Ci si attende allora un 4-3-3 che esalti gli uomini di fascia, grazie alla regia precisa e fantasiosa dei vari Ricci e Modric. Un'altra arma offensiva potrebbe essere Loftus-Cheek, giocatore potenzialmente esaltato dal gioco di Allegri, come si è visto durante i primi impegni estivi. L'inglese ha la stoffa della mezzala d'inserimento fisica capace di incidere in zona gol.