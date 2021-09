Milan, il CoVid rallenta le prove della coppia Ibrahimovic-Giroud

Ci vorrà ancora un po', presumibilmente, per vedere la coppia d'attacco Zlatan Ibrahimovic-Olivier Giroud nel Milan di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Si è parlato molto della possibilità che Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud giochino in coppia nel Milan di Stefano Pioli in questa stagione. Vero, il Diavolo, tanto a Genova contro la Sampdoria quanto a 'San Siro' contro il Cagliari, è ripartito dal 4-2-3-1, marchio di fabbrica rossonero del tecnico emiliano, con Brahim Díaz alle spalle del centravanti francese.

Ma è pur vero, di fatto, che il sostituto di Hakan Calhanoglu dal mercato non è arrivato perché, puntando invece sull'innesto di Junior Messias, il Milan ha in pratica fatto capire di volere, spesso, cambiare il proprio sistema di gioco. Puntando, magari, sull'utilizzo di due attaccanti in area di rigore con esterni rapidi in grado di aiutarli con svariati assist a bucare la retroguardia avversaria.

Pioli avrebbe voluto provare, in questi giorni a Milanello, la coppia Ibrahimovic-Giroud per il suo Milan. Sfruttando la pausa del campionato per gli impegni delle squadre Nazionali ma, soprattutto, il recupero dell'attaccante svedese. Ibrahimovic, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo da un paio di giorni, completamente riabilitato dall'operazione subita in artroscopia al ginocchio sinistro nello scorso mese di giugno.

Il CoVid, però, che ha contagiato Giroud nelle ultime ore ha fatto saltare il piano di Pioli. L'attaccante francese sta bene, ma è logicamente in isolamento e dunque si allenerà a casa, senza alcun contatto con i compagni, finché non si sarà negativizzato. Giroud salterà quindi allenamenti importanti, in vista di partite altrettanto di livello quali Milan-Lazio di Serie A e Liverpool-Milan di Champions League.

Come confermato anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Pioli, finché non avrà l'organico al completo, punterà ancora dunque sul 4-2-3-1. Una volta che tutti i suoi attaccanti saranno tornati a disposizione ci sarà modo, tempo e spazio per gli esperimenti. Perché lui un Milan con Ibrahimovic e Giroud letali terminali offensivi del Diavolo se lo immagina, eccome. Milan, Giroud ha il CoVid: ecco quando potrebbe rientrare >>>