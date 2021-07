Milan, il calciomercato di Leonardo sotto accusa: quante delusioni!

Il calciomercato di Leonardo ai tempi del Milan è stato un autentico flop: Tuttosport si sofferma ad analizzare i peggiori affari

Riccardo Varotto

L'edizione odierna di Tuttosport fa un'analisi sul calciomercato di Leonardo al Milan, mettendo in luce i tantissimi difetti di quelle operazioni. I soldi spesi sono stati tanti, ma i giocatori arrivati al club di via Aldo Rossi hanno ampiamente deluso le aspettative. Soffermandoci sui giocatori arrivati direttamente da altri club italiani, possiamo parlare di Gonzalo Higuain, Diego Laxalt, Mattia Caldara e Krzysztof Piatek.

Il calciomercato flop di Leonardo in Italia

Andando con ordine, l'argentino ha dimostrato con diverse maglie tutte le proprie qualità: dal Real Madrid, passando per il Napoli e poi alla Juventus, i suoi gol li ha sempre fatti. Con i rossoneri però, le cose sono andate diversamente e ha toccato il punto più basso nella partita contro i bianconeri, con rigore sbagliato ed espulsione per proteste. Su Laxalt non c'erano grandi aspettative: un terzino di fascia media che ha fatto bene qualche stagione col Genoa. Al Milan è stato un disastro.

Mattia Caldara rappresenta un caso davvero particolare: arrivato come contropartita nell'affare che ha riportato Leonardo Bonucci alla Juventus, il difensore non si è praticamente mai visto. Gli infortuni hanno sicuramente rovinato la sua esperienza in rossonero, ma anche le poche volte che ha giocato non ha impressionato. Attualmente è ancora in rosa ma è uno dei tanti esuberi che Paolo Maldini e Ricky Massara stanno provando a piazzare.

Chiudiamo la lista con Krzysztof Piatek: un cecchino alla prima stagione in Serie A, un clamoroso flop l'anno seguente. Il Milan l'aveva acquistato per sostituire Higuain e gli effetti sono stati positivi nella prima esperienza in rossonero: 9 reti in 18 presenze che hanno aiutato la squadra di GennaroGattuso a rincorrere la Champions League fino all'ultima giornata nella stagione 2018-2019. Arriva Marco Giampaolo e la musica cambia: 4 reti in 18 gare, di cui 2 su rigore e addio nel mercato di gennaio.

Il calciomercato flop di Leonardo dall'estero

Leonardo è colui che ha portato al Milan anche Lucas Paquetá e Samu Castillejo. Il primo è arrivato dal Flamengo per 38 milioni e si è rivelato un autentico flop, al punto di essere finito fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli sin da subito. Il giocatore non era nemmeno entrato in armonia con i compagni: spesso i giornali hanno scritto di un Paquetá solo e depresso.

Samu Castillejo invece è stato prelevato dal Villareal per una cifra complessiva di 21 milioni di euro, ma di mezzo c'è anche la trattativa che ha portato Carlos Bacca al club amarillo. Lo spagnolo non ha mai conquistato il posto da titolare fisso nel club rossonero, partendo spesso dalla panchina. Attualmente, i dirigenti del Diavolo vorrebbero venderlo spingendolo verso la Spagna, ma non è facile trovare accordi.