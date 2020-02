Milan, ieri aria pesante negli uffici del Portello: il motivo

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, ieri negli uffici di Casa Milan si respirava aria pesante nonostante non siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito al match pareggiato a Firenze. Dunque, la protesta rossonera si fermerà alle parole del post gara di Stefano Pioli e Paolo Maldini, che per la prima volta ha sottolineato pubblicamente una decisione arbitrale presa nei confronti del club rossonero. In passato il direttore dell’area tecnica aveva sempre preferito sorvolare – come accaduto dopo Milan-Juventus di Coppa Italia – ma questa volta non le ha mandate a dire. “Se questo è rigore, fatico a capire”, il senso del messaggio mandato da Maldini all’AIA. Aria pesante nel quartier generale rossonero, ma non dovrebbe essere presa alcuna posizione ufficiale nei confronti dell’organismo arbitrale, come invece si pensava ieri.

