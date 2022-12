Milan, ecco quando potrebbe tornare in campo Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, vuole rientrare in campo a febbraio per il doppio confronto contro gli 'Spurs' di Antonio Conte

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , sia stato intervistato da Alberto Angela nel corso del documentario intitolato 'Stanotte a Milano', dove lo svedese ha parlato del suo feeling con la città di Milano .

Milan, Ibrahimovic ama Milano: può fermarsi anche a fine carriera

«Milano per me è come una seconda casa – ha esordito Ibrahimovic -. Ho passato tanti anni qua, ho conosciuto la città che è come la mia seconda casa. Ho conosciuto gente in città che mi fa sentire a casa, sto molto bene. Godo, vivo e mi sento vivo. Non è un segreto che può essere che rimango qui dopo la fine della mia carriera».