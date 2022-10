Milan, Ibrahimovic: “Ho sofferto tanto. Ritiro? Sarò realista”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del ritiro dal calcio, ma anche della sofferenza provata nei sei mesi precedenti allo scudetto

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha riportato i momenti più significativi dell'intervista di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni della 'CNN'. L'attaccante del Milan sta lavorando per tornare in campo a gennaio e, per il momento, non ha nessuna intenzione di programmare il suo ritiro dal calcio giocato. La sua prossima sfida è quella di mettersi alla prova, dimostrando a se stesso di essere ancora competitivo. Queste le dichiarazioni.

Le parole di Ibrahimovic — Sul ritiro: "Voglio essere in salute e, fin quando sarò a quel livello, continuerò a giocare per vedere fin dove posso arrivare. Finché riuscirò a produrre risultati, continuerò a giocare. Il giorno in cui rallenterò, voglio che le persone intorno a me siano oneste e dicano che sto rallentando, e allora sarò realista", ha raccontato lo svedese alla CNN.

Sulla sofferenza provata nei sei mesi precedenti allo scudetto: "Ho svuotato il ginocchio una volta a settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Ho dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo".

La sua sfida è riuscire a essere ancora competitivo, anche grazie alla squadra: "Sto cercando di rimanere al livello di questi giovani ragazzi lavorando sodo e di mantenere il ritmo".