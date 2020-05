Milan, Ibrahimovic miglior marcatore rossonero del decennio

MILAN NEWS – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è il miglior marcatore del Milan nell’ultimo decennio.

Ibrahimovic, infatti, ha segnato 60 gol in 95 gare in rossonero, di cui 45 in Serie A: reti arrivate nel biennio 2010-2012 e ‘corroborate’ dalle sue prime presenze con il Milan in questo 2020.

Con questo ‘score‘ da fenomeno Ibrahimovic si colloca davanti Carlos Bacca, attaccante colombiano classe 1986, oggi al Villarreal, e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, centrocampista italiano classe 1989, che terminerà la sua stagione al Milan per poi andare via a parametro zero.

Entrambi, Bacca e Bonaventura, hanno segnato nel decennio 34 gol in rossonero, undici in meno di Ibrahimovic: le reti sono arrivate in 77 presenze per il ‘Peluca‘ e in 171 gare per il numero 5 del Diavolo.

