Milan, Ibrahimovic mette nel mirino il derby di metà ottobre

Milan, Ibrahimovic positivo al CoVid_19: vuole rientrare nel derby

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, positivo al coronavirus, dovrà stare in isolamento almeno due settimane. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Pertanto, Ibrahimovic salterà, senza dubbio, le gare del Milan prima della sosta per le Nazionali.

Quindi, quella di domani a Crotone; la trasferta in Portogallo in casa del Rio Ave per i playoff di Europa League. Infine, la gara interna contro lo Spezia di domenica 4 ottobre. Ibrahimovic, secondo la ‘rosea’, come prima data utile per il suo rientro ha messo nel mirino Inter-Milan, il derby di Milano di sabato 17 ottobre, valido per la 4^ giornata di Serie A.

Questo, ovviamente, se prima Ibrahimovic avrà prodotto almeno due tamponi negativi consecutivi, utili per soddisfare i protocolli dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS). Ibrahimovic, attualmente, si trova in isolamento domiciliare a casa sua, a Milano. Controlli troppo ravvicinati sarebbero inutili: lo svedese, infatti, non può ‘liberarsi’ dei protocolli di UEFA e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.).

