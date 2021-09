Milan – Ibrahimovic, Messias, Pellegri, Giroud: il punto sui prossimi impegni

Dopo la sosta delle nazionali il Milan è atteso da un trittico di fuoco contro Lazio, Liverpool e Juventus. Questo il punto su alcuni singoli

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, propone un resoconto sui prossimi tre difficilissimi impegni contro Lazio, Liverpool e Juventus. Il quadro clinico di Milanello potrebbe finalmente sorridere e presentare poche anomalie. Attualmente Olivier Giroud è costretto all'isolamento per via del Covid, ma verrà valutato a ridosso della ripresa. Zlatan Ibrahimovic scalpita, Franck Kessie è sulla via del rientro così come Rade Krunic, il cui infortunio in nazionale si è rivelato meno grave del previsto.