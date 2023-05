Milan, Ibrahimovic junior via? Lo vuole il Novara | NEWS

Milan, Ibrahimovic junior al Novara?

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, potrebbe anche salutare i rossoneri. Si legge, infatti, che Ibra junior gioca al Milan, ma non è uno di quelli che trova più spazio in squadra. Motivo per il quale potrebbe anche decidere di provare un’esperienza dove si troverebbe maggiormente al centro del progetto, con il Novara pronto a puntare forte su di lui. Una soluzione che potrebbe essere vista di buon occhio anche dalla famiglia, per questioni geografiche: Maximilian è giovanissimo (è nato a settembre del 2006) e gli Ibrahimovic preferirebbero che rimanesse il più possibile vicino al nucleo d’origine, per ora. Novara, che da Milano dista una quarantina di minuti in auto, sarebbe la destinazione perfetta per andare a trovare più minuti di campo. LEGGI ANCHE: La doppia faccia del Milan, troppa fatica con le piccole