Milan, un Ibrahimovic in più per la rincorsa Scudetto sul Napoli

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornerà in campo nella seconda parte di stagione. Può essere decisivo anche giocando part time

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poiché tornerà in campo nella seconda parte di stagione e potrà costituire un fattore importante nella rincorsa Scudetto dei rossoneri di Stefano Pioli sul Napoli, attualmente capolista in Serie A a +8 sui rossoneri.

Milan, Ibrahimovic sta per tornare — Per la 'rosea' se si pensa, infatti, che l'effetto Ibrahimovic possa incidere soltanto sullo spogliatoio, si è decisamente fuori strada. Nella passata stagione, infatti, l'attaccante svedese è stato decisivo in tappe fondamentali verso il 19° Scudetto, come in occasione delle partite contro Lazio, Bologna, Roma, Genoa, Udinese.

Anche a 40 anni suonati, con mille acciacchi da gestire, Zlatan ha fatto sentire il suo peso. Certo, i problemi al ginocchio lo hanno quasi costretto a guardare mentre il Diavolo di Pioli lanciava la sua marcia verso il titolo. Ma fin quando la condizione fisica lo ha sorretto, Ibra ha fatto Ibra: un gol ogni 125', meglio dell'anno del suo ritorno (stagione 2019-2020), quando ne faceva uno ogni 136'.

Quando sta bene, ha una super media-gol — Meglio anche della stagione 2010-2011, suo primo anno in assoluto al Milan, quando segnava una rete ogni 181'. Non è ritornato per fare la mascotte e non ha intenzione di farlo neanche ora. Ma cosa può dare ancora Ibrahimovic al Milan? A Dubai si preparerà per il ritorno in campo, previsto tra la fine del mese di gennaio e l'inizio di quello di febbraio.

Quindi, con intelligenza, metterà le sue qualità a disposizione dell'allenatore. Può decidere anche part time. Pioli potrà usare la sua classe e la sua fisicità in solitaria o, addirittura, raddoppiando la potenza di fuoco nell'area avversaria affiancandolo ad Olivier Giroud.