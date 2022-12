Milan, Ibrahimovic alla ricerca dei record: obiettivo Costacurta

Milan, Ibrahimovic insegue Costacurta

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, si legge, sta tornando, ma non è ancora dietro l'angolo il suo rientro. Per lui non ci dovrebbero essere possibilità di giocare il derby contro l'Inter di Supercoppa. Il giorno prefissato dovrebbe essere il 14 febbraio, per la sfida di Champions League contro il Tottenham. Al ritorno in campo, si legge, Ibrahimovic sarà il giocatore di movimento più anziono a giocare in Serie A e in Champions. Il giocatore con il record in Champions è Costacurta con 40 anni e 211 giorni. Con un gol sarebbe anche il bomber più anziano, superando Burgsmuller. Anche il Serie A, l'uomo da battere, resta Costacurta che giocò a 41 anni e 25 giorni. Davanti a Zlatan Ibrahimovic, resterebbero solo i portieri. Nuovo nome per l'esterno? I movimenti di calciomercato >>>