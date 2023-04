Milan, stop per Ibrahimovic: il futuro è incerto e nebbioso

Zlatan Ibrahimovic, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si è di nuovo fermato contro il Lecce. Serviranno gli esami strumentali, ma con 7 partite al termine del campionato, la stagione dello svedese potrebbe essere già finita. Contro la Roma sicuramente darà forfait, e il Milan avrà un protagonista in meno in attacco su cui poter contare. La presenza di Zlatan sarebbe stata importantissima per diversi aspetti. In primis sotto il profilo tecnico, perché alla sua età riesce ancora ad essere pericoloso, ma anche per la sua enorme leadership. Il grande problema però è la tenuta atletica. A quasi 42 anni Ibrahimovic sta riscontrando i classici problemi legati all’usura del corpo, e l’annata che sta per concludersi è stata particolarmente sfortunata. Solo 4 apparizioni in campionato, nessuna in Champions o altre competizioni, e un gol. La rete però è storica perché il gol all’Udinese su rigore rende lo svedese il giocatore più anziano a segnare nella storia della serie A. Al termine dell’anno Ibra potrebbe pensare di smettere, la decisione spetta solamente a lui. Sono settimane di riflessione per Zlatan. LEGGI ANCHE: Milan, Leao come Mbappé: ecco il piano dei rossoneri