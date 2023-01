Milan, il futuro di Ibrahimovic: da calciatore ad ambasciatore

Milan, il futuro di Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic, si legge, quet'anno non ha ancora presenze con il Milan e le chance di rinnovo sono vicine allo zero. Lo svedese potrebbe restare in rossonero, ma in veste di ambasciatore. Difficile dire quando Zlatan sarà pronto per il campo: non si è ancora affacciato al gruppo, anche se lavora senza sosta a Milanello, ma non è ancora tempo di tornare in campo. Per la sfida contro il Tottenham di Champions League, di metà febbraio, sarà quasi impossibile vederlo con il pallone al piede. Ibrahimovic potrebbe ritagliarsi uno spazio di qualche minuto per il finale di stagione.