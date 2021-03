Milan, Ibrahimovic adesso rilancia: “Ora voglio lo Scudetto” | News

Zlatan Ibrahimovic, al termine di Milan-Manchester United di Europa League, ha dichiarato di non volersi accontentare. Le sue parole

"Voglio giocare per vincere qualcosa - ha detto Ibrahimovic dopo Milan-United -. Siamo secondi, in campionato, ma non possiamo pensare solo ad arrivare tra le prime quattro. Bisogna continuare così, per provare a vincere il campionato. Poi se arriviamo in Champions League, ma l'obiettivo è vincere un trofeo".